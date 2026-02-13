В подпольном цехе в Италии в тяжелых условиях работали 23 гражданина Молдовы: Среди «рабов» — восемь детей от восьми лет

Полиция итальянского города Палаццоло-суль-Ольо ликвидировала подпольный цех, где в условиях эксплуатации трудились 23 гражданина Молдовы. Масштабная спецоперация карабинеров и инспекции труда выявила шокирующие факты: среди нелегальных рабочих находились восемь несовершеннолетних в возрасте от 8 до 16 лет, сообщает итальянская пресса.
Инспекторы обнаружили рабочих в промышленном ангаре, принадлежащем 23-летней гражданке Румынии. Вместо законного производства правоохранители столкнулись с картиной глубокой социальной деградации: люди работали без контрактов, в антисанитарных условиях и без соблюдения техники безопасности. Все обнаруженные граждане Молдовы находились в Италии нелегально.
Производственный объект, который официально должен был заниматься изготовлением пластиковых изделий, опечатан, а в отношении организаторов начато уголовное производство по статьям о незаконном посредничестве и рабском труде.
Владелице фирмы предъявлены обвинения в эксплуатации труда (преступление, известное в Италии как «капоралато»), а сумма штрафов за нарушение норм безопасности превысила 100 тысяч евро. Деятельность предприятия полностью прекращена.
Сейчас несовершеннолетние и их родители переданы под опеку социальных служб и размещены в спеццентрах. Судьба граждан Молдовы решается в квестуре: им грозит либо выдворение из страны, либо легализация в качестве жертв трудовой эксплуатации.
