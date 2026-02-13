Подросток погиб из-за падения глыбы с самовольно устроенного навеса в Москве

14-летний подросток погиб в результате несчастного случая в Москве. Сообщается, что на него упала ледяная глыба с крыши дома 32 по Щелковскому шоссе.
Ребенок скончался на месте от полученных травм. Подробности инцидента не сообщаются. Оперативные службы экстренно выехали на место происшествия. Но медики лишь смогли зафиксировать смерть подростка.
На Щелковском шоссе сход снега с самовольно устроенного навеса на балконе последнего этажа привел к гибели несовершеннолетнего. Об этом сообщает Префектура ВАО.
Ранее KP.RU сообщил, что огромная глыба льда рухнула на голову молодой девушке в Петрозаводске. Инцидент произошел в марте 2024 года. Прокуратура республики Карелия проводит проверку по факту случившегося.