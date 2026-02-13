Ричмонд
Подросток погиб при сходе снега с многоэтажного дома на Щелковском шоссе

Подросток погиб при сходе снега с многоэтажного дома на Щелковском шоссе. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили «Вечерней Москве» в префектуре ВАО.

Уточняется, что снег сошел с самовольно устроенного навеса над балконом последнего этажа.

В этот же день мужчину насмерть завалило снегом в частном домовладении в деревне Бекасово, расположенной в Новой Москве.

В подмосковной деревне Глазово девочек в возрасте четырех и пяти лет завалило снегом, в результате чего одной из них выбило зуб и ушибло руку, а другой — рассекло бровь. Детей долго искали в снегу, после чего их доставили в медицинское учреждение.