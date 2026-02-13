Ричмонд
В Калининграде третий день ищут 12-летнего Тимура, который ушёл с незнакомцем и пропал

В Калининграде третий день продолжаются поиски 12-летнего Тимура Бурлуцкого. Мальчик пропал позавчера после школы, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Сначала школьника видели в автобусе — он доехал до остановки у Дворца спорта. А затем камера зафиксировала, как Тимур уходит в неизвестном направлении вместе с незнакомым мужчиной. Сейчас город прочёсывают полиция, волонтёры и сотни местных жителей: осматривают улицы, заброшенные здания, проверяют любые зацепки.

Мама Тимура рассказала, что сын ходит к психологу, гуляет без телефона. Пару месяцев назад он уже убегал из дома, но тогда его нашли в тот же вечер — женщина пригласила его к себе, накормила и вызвала полицию. Тимур тогда просил не возвращать его родителям и говорил, что лучше в детский дом. Семья многодетная, у мальчика есть брат и сестра.

Совсем недавно, в конце января, в Ленинградской области нашли тело 9-летнего Паши. Мальчик пропал при схожих обстоятельствах — его видели с незнакомцем, а спустя несколько дней нашли в воде. По версии следствия, ребёнка избили до смерти, когда он отказался от интимных услуг. Преступник задержан, он признал вину. 11 февраля в Петербурге состоялась церемония прощания.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.