«Машины кидает в стороны»: массовое ЧП произошло в Подмосковье

На Ярославском шоссе в районе подмосковной Тарасовки произошло массовое повреждение автомобилей из-за критического состояния дорожного полотна. Десятки машин одновременно пробили колеса в глубоких ямах, скрытых водой. Инцидент зафиксирован на участке трассы по направлению в сторону Ярославля, где выбоины глубиной до 20 сантиметров оказались невидимы для водителей из-за огромных луж.
Один из пострадавших автомобилистов описал момент удара как крайне опасный, отметив, что на скорости около 90 км/ч машины буквально выбрасывает с занимаемой полосы.
«Машины кидает после удара на соседние полосы. На скорости очень резкий удар. Мою машину чуть не выбросило. Я остановился через несколько метров, где уже были десятки машин с пробитыми колёсами», — рассказал очевидец в интервью Телеграм-каналу «Осторожно, новости».
По словам участников дорожного инцидента, масштаб повреждений вынуждает многих вызывать эвакуаторы, так как продолжать движение самостоятельно невозможно. При этом водители подчеркивают отсутствие на месте профильных служб.
«Благо свои колеса остались на месте, но что по подвеске — ещё не знаю», — добавил пострадавший.
