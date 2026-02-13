Ричмонд
Полугодовалый ребенок пострадал в ДТП в Марьяновском районе Омской области

В момент бокового столкновения машин младенец находился в автокресле.

Источник: Комсомольская правда

14 февраля в 18:10 в дежурную часть ОМВД России по Марьяновскому району сообщили о ДТП с пострадавшим ребенком. В пресс-службе ведомства уточнили, что столкнулись две отечественные легковушки.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель машины “Лада Веста”, мужчина 1988 года рождения, подъезжая к рабочему поселку Марьяновка, в районе перекрестка допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101. Его пассажиру — шестимесячному мальчику — потребовалась медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Младенца перевозили в детском удерживающем устройстве. Причины инцидента и его обстоятельства устанавливаются в ходе проверки.

Ранее мы писали, что грузовик врезался в автобус с 18 пассажирами, пострадали две омички.

