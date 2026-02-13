Блогер Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

Журналистка Ксения Собчак заявила о том, что Маркаряну многое сходило с рук, когда тот говорил о том, что «женщина — не человек». Пикап-коуч Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, в свою очередь заявил, что именно он предложил блогеру спрятаться в багажнике.