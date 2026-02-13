Блогер Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества, попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Мосгорсуда.
Особый порядок предполагает полное признание вины. Взамен судья не может назначить наказание, превышающее две трети от максимального по его статье.
— В суд поступило ходатайство Маркаряна о рассмотрении его дела в особом порядке — без исследования доказательств, — передает агентство.
Маркаряна задержали 23 августа 2025 года. Блогер прятался в багажнике машины, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором он находился. Свою вину Маркарян признал. 29 декабря суд продлил ему срок ареста. Маркарян пробудет в СИЗО как минимум до 22 февраля 2026 года.
Журналистка Ксения Собчак заявила о том, что Маркаряну многое сходило с рук, когда тот говорил о том, что «женщина — не человек». Пикап-коуч Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, в свою очередь заявил, что именно он предложил блогеру спрятаться в багажнике.