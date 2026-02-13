Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества, попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Мосгорсуда.

Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества, попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Мосгорсуда.

Особый порядок предполагает полное признание вины. Взамен судья не может назначить наказание, превышающее две трети от максимального по его статье.

— В суд поступило ходатайство Маркаряна о рассмотрении его дела в особом порядке — без исследования доказательств, — передает агентство.

Маркаряна задержали 23 августа 2025 года. Блогер прятался в багажнике машины, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором он находился. Свою вину Маркарян признал. 29 декабря суд продлил ему срок ареста. Маркарян пробудет в СИЗО как минимум до 22 февраля 2026 года.

Журналистка Ксения Собчак заявила о том, что Маркаряну многое сходило с рук, когда тот говорил о том, что «женщина — не человек». Пикап-коуч Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, в свою очередь заявил, что именно он предложил блогеру спрятаться в багажнике.

Узнать больше по теме
Биография Алекса Лесли
В конце 2025 года пикап-мастер Алекс Лесли (он же Александр Кириллов) вновь оказался в центре внимания российских СМИ. Но в этот раз он отметился не очередным достижением на любовным фронте, а попаданием под уголовное дело. Собрали главное из биографии популярного в нулевых секс-коуча.
Читать дальше