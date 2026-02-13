Россиянка отметила день рождения сексом у Вечного огня и поплатилась

Секс у Вечного огня в день рождения обернулся для 56-летней калининградки уголовным делом. Женщину будут судить за осквернение братской могилы советских воинов, пишет «МК в Калининграде».
Инцидент произошел 4 сентября 2025 года. Именинница отправилась гулять по городу, к ней присоединился молодой человек. На улице было холодно, и пару решила продолжить общение на мемориале погибшим при штурме Кенигсберга. Там прямо рядом с Вечным огнем они занялись сексом.
Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы по статье об осквернении воинских захоронений. Ее спутнику выделили отдельное уголовное дело.
Рассмотрение назначено на 12 марта 2026 года.
