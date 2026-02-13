В КБР через 18 лет задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании ребенка войны

В Кабардино-Балкарии спустя 18 лет задержали подозреваемого за изнасилование и убийство ребенка войны. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Преступление произошло в марте 2008 года в городе Прохладном. Тогда 21-летний парень напал на 72-летнюю женщину. Он забрал у нее деньги, изнасиловал и убил. Тело пенсионерки нашли прохожие возле многоэтажек.
Долгое время найти преступника не удавалось. Расследование приостановили. Лишь в 2025 году криминалисты провели новые экспертизы и смогли выделить ДНК предполагаемого убийцы. Им оказался 38-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа. После убийства в КБР его уже судили за другое преступление.
— 12 февраля 2026 года он был задержан в Ханты-Мансийске и доставлен в Нальчик на допрос, — сообщили в Следственном комитете.
На допросе задержанный признался. Он пояснил, что совершил убийство ради денег на алкоголь.
Сейчас подозреваемому вменяют пункты «к» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, сопряженное с изнасилованием и разбоем». Ему грозит пожизненное лишение свободы. Следствие готовит ходатайство об аресте.
