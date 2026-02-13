В КБР через 18 лет задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании ребенка войны

Долгое время найти преступника не удавалось. Расследование приостановили. Лишь в 2025 году криминалисты провели новые экспертизы и смогли выделить ДНК предполагаемого убийцы. Им оказался 38-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа. После убийства в КБР его уже судили за другое преступление.