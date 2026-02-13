Две трёхлетние сестры утонули в бассейне, пока их семья спала

Девочки смогли выбраться на улицу через дверь, ведущую на патио, — прямо к бассейну, который находится на заднем дворе и огорожен высоким деревянным забором. Бабушка малышек вернулась из магазина и увидела внучек в воде. Она начала кричать и пыталась вытащить их.
На помощь прибежали проснувшиеся мать, дедушка и соседи. Одна из соседок вызвала службу 911. Прибывшие на место заместители шерифа застали медиков, которые уже проводили реанимацию. Девочек экстренно доставили на вертолёте в больницу, но спасти их не удалось.
«Это разрушительная потеря для семьи и нашего сообщества. Пожалуйста, поддержите близких и спасателей в своих мыслях и молитвах», — написал в соцсетях шериф местной полиции.
Следователи выясняют, как именно дети получили доступ к воде и сколько времени провели в бассейне до обнаружения. В Техасе владельцы домов с бассейнами обязаны устанавливать ограждение с запирающимися воротами.
Ранее трагедия произошла в городе Белогорске Амурской области. Пятилетний мальчик, который приехал в частную сауну вместе со взрослыми из Благовещенска, утонул в воде во время отдыха.
