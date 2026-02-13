Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две трёхлетние сестры утонули в бассейне, пока их семья спала

В американском штате Техас произошла трагедия: две трёхлетние сестры утонули в бассейне частного дома, пока их мать и дедушка спали. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Life.ru

Девочки смогли выбраться на улицу через дверь, ведущую на патио, — прямо к бассейну, который находится на заднем дворе и огорожен высоким деревянным забором. Бабушка малышек вернулась из магазина и увидела внучек в воде. Она начала кричать и пыталась вытащить их.

На помощь прибежали проснувшиеся мать, дедушка и соседи. Одна из соседок вызвала службу 911. Прибывшие на место заместители шерифа застали медиков, которые уже проводили реанимацию. Девочек экстренно доставили на вертолёте в больницу, но спасти их не удалось.

«Это разрушительная потеря для семьи и нашего сообщества. Пожалуйста, поддержите близких и спасателей в своих мыслях и молитвах», — написал в соцсетях шериф местной полиции.

Следователи выясняют, как именно дети получили доступ к воде и сколько времени провели в бассейне до обнаружения. В Техасе владельцы домов с бассейнами обязаны устанавливать ограждение с запирающимися воротами.

Ранее трагедия произошла в городе Белогорске Амурской области. Пятилетний мальчик, который приехал в частную сауну вместе со взрослыми из Благовещенска, утонул в воде во время отдыха.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.