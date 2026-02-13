Ричмонд
Белгород подвергся атаке HIMARS, повреждена многоэтажка

Вечером 13 февраля Белгород попал под обстрел ВСУ. Около 20:00 местные жители услышали от трёх до пяти взрывов. В городе объявляли ракетную опасность, которая действовала с 20:02 до 20:13.

Источник: Life.ru

Как рассказали очевидцы SHOT, повреждена жилая многоэтажка на юге города — взрывной волной выбило окна минимум в пяти квартирах. По предварительным данным, удар наносился ракетами HIMARS. Российские средства ПВО отрабатывали по целям.

Информации о пострадавших пока нет. Официальных комментариев властей не поступало.

Ранее украинские дроны пытались атаковать Дзержинск в Нижегородской области. Расчёты ПВО и бойцы добровольческого подразделения «БАРС-НН» отразили атаку девяти БПЛА. Никто не пострадал, но взрывной волной выбило окна в жилом доме.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

