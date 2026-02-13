Ричмонд
Baza: После ракетной атаки в Белгороде пострадал многоэтажный дом

Многоэтажный дом пострадал после ракетной атаки в Белгороде. Об этом в пятницу, 13 февраля, пишет Baza.

По словам очевидцев, удар пришелся на крышу дома на улице Есенина. В здании есть повреждения фасада, в квартирах выбиты окна. Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом.

Местные жители сообщают о проблемах с электричеством и водой, уточняется в публикации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

12 февраля жители села Котлубань Волгоградской области эвакуировались из-за угрозы взрыва боеприпасов на объекте Минобороны после удара Вооруженных сил Украины.

До этого на Сумском направлении удалось установить бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая причастна к ракетным ударам по гражданским объектам в Брянской области.