Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила 47 беспилотников над тремя областями за 6 часов

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 47 украинских беспилотников над тремя регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«13 февраля с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 41 — над территорией Брянской области, 5 БПЛА — над территорией Курской области и 1 — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 13 февраля Белгород оказался под огнём. Около восьми часов вечера местные жители сообщили о серии взрывов — по разным данным, прозвучало от трёх до пяти громких хлопков. В городе был объявлен режим ракетной опасности. Он действовал 11 минут — с 20:02 до 20:13. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше