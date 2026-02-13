ПВО сбила 47 беспилотников над тремя областями за 6 часов

«13 февраля с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 41 — над территорией Брянской области, 5 БПЛА — над территорией Курской области и 1 — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 13 февраля Белгород оказался под огнём. Около восьми часов вечера местные жители сообщили о серии взрывов — по разным данным, прозвучало от трёх до пяти громких хлопков. В городе был объявлен режим ракетной опасности. Он действовал 11 минут — с 20:02 до 20:13. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.