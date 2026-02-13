Гладков: два человека погибли при ракетном ударе по Белгороду

Ракетный удар нанесен по Белгороду, в результате погибли два мирных жителя и еще трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Враг нанёс ракетный удар по Белгороду. Два мирных жителя погибли, трое получили ранения», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин. «От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил Гладков.
Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжёлом состоянии бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Двое пострадавших с осколочными ранениями направлены в городскую больницу № 2 Белгорода. «Вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул губернатор.
В результате обстрела зафиксированы серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады, также пострадали припаркованные автомобили.
Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Информация о других разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных населенных пунктов с призывом не носить камуфляжную и военную одежду.