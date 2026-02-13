Ричмонд
Гладков: Два человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду

Два мирных жителя погибли, еще трое ранены в результате ракетного удара украинской армии по Белгороду. Об этом в пятницу, 13 февраля, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одного тяжелораненого доставили в областную клиническую больницу. Еще двум жителям с осколочными ранениями окажут необходимую помощь в городской больнице № 2.

Также в результате обстрела произошло отключение электричества, отопления и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады.

— От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что по региону был нанесен удар со стороны ВСУ с использованием систем РСЗО HIMARS и управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Также глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за сутки в регионе в результате атак ВСУ погибли четыре человека и один получил ранения.