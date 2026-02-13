Два человека погибли и трое ранены в Белгороде после удара ВСУ

Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжёлом состоянии везут в областную клиническую больницу. Двое с осколочными ранениями госпитализированы в горбольницу № 2. Вся необходимая помощь оказывается.
В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура — в городе отключены электричество, тепло и вода. Разрушены три многоквартирных дома: выбиты окна, повреждены фасады. Пострадали также припаркованные автомобили.
Аварийные службы уже работают на месте, информация о последствиях уточняется.
Ранее под обстрел ВСУ попали Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Там повреждена ЛЭП, без света остались сразу несколько районов, зафиксированы перебои с теплоснабжением. Губернатор Александр Хинштейн заверил: восстановление идёт в кратчайшие сроки.
