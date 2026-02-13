Ричмонд
Два человека погибли и трое ранены в Белгороде после удара ВСУ

Двое мирных жителей погибли в Белгороде при ударе ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на территории одного из инфраструктурных объектов. По его словам, был прилёт на территорию одного из инфраструктурных объектов.

Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжёлом состоянии везут в областную клиническую больницу. Двое с осколочными ранениями госпитализированы в горбольницу № 2. Вся необходимая помощь оказывается.

В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура — в городе отключены электричество, тепло и вода. Разрушены три многоквартирных дома: выбиты окна, повреждены фасады. Пострадали также припаркованные автомобили.

Аварийные службы уже работают на месте, информация о последствиях уточняется.

Ранее под обстрел ВСУ попали Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Там повреждена ЛЭП, без света остались сразу несколько районов, зафиксированы перебои с теплоснабжением. Губернатор Александр Хинштейн заверил: восстановление идёт в кратчайшие сроки.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

