Белорус пошел играть в лотерею, ограбив квартиру у моря в Италии

Во время обыска у мужчины нашли кошелек потерпевшей, оставшиеся наличные, которые были использованы для покупки лотерейных билетов. Также у него нашли украденные банковские карты. Благодаря геолокации полицейским удалось оперативно найти и часть других украденных предметов. Это были беспроводные наушники и планшет, которые мужчина спрятал в куртке под кустом недалеко от места преступления.