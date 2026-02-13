Белорус пошел играть в лотерею, ограбив квартиру у моря в Италии. Подробности пишет Sputnik.by со ссылкой на управление полиции в Риме.
В полиции заявили про арест 36-летнего уроженца Беларуси. Мужчина обворовал квартиру в прибрежном городе Остия, который административно подчинен Риму. Он украл деньги и банковские карты хозяев. Скрыться с места преступления фигурант решил на украденном самокате, однако его заметила хозяйка квартиры и закрыла. Злоумышленник убежал, бросив самокат.
Мужчина решил, что ему все сошло. Но он до конца не удовлетворился украденным и решил попытать удачу, купив лотерейные билеты по сворованным кредиткам. В частности, уроженец Беларуси приобрел несколько билетов Gratta e Vinci — популярная в Италии моментальная лотерея. Подобное и выдало фигуранта.
Хозяйка квартиры получила уведомление о транзакциях в банковском приложении и про все сообщила в службу экстренной помощи. Сотрудники полиции быстро установили место, где были проведены операции и в скором времени задержали подозреваемого у торгового автомата рядом с табачной лавкой, где продавались билеты.
Во время обыска у мужчины нашли кошелек потерпевшей, оставшиеся наличные, которые были использованы для покупки лотерейных билетов. Также у него нашли украденные банковские карты. Благодаря геолокации полицейским удалось оперативно найти и часть других украденных предметов. Это были беспроводные наушники и планшет, которые мужчина спрятал в куртке под кустом недалеко от места преступления.
