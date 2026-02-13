Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Казани

Самолет Казань — Москва с 158 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани, пострадавших нет. Инцидент произошел в аэропорту Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.
«Инцидент произошел 13 февраля на рейсе № 1193 Казань — Москва. На борту находились 158 пассажиров и члены экипажа», — говорится в сообщении от ведомства.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Также не замечены повреждения на транспортном средстве. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося, обязательно будут выяснены причины случившегося.
Самолет был вынужден совершить посадку, пассажиры перевезены в аэропорт назначения резервным бортом. Татарская транспортная прокуратура проверяет безопасность полетов и права пассажиров.
Ранее KP.RU сообщил, что похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в январе 2026 года. Тогда также никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.