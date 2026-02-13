Уголовное дело по факту гибели подростка при сходе снега возбудили в Москве

Столичное СУ Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту схода снега с навеса над балконом на Щелковском шоссе, в результате которого погиб 15-летний подросток. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — передает Telegram-канал СК.
Подросток погиб в результате схода снега 13 февраля. В префектуре ВАО «Вечерней Москве» сообщили, что снег сошел с самовольно устроенного навеса, который находился над балконом последнего этажа.
В тот же день мужчину насмерть завалило снегом в частном домовладении в деревне Бекасово, расположенной в Новой Москве.