Уголовное дело по факту гибели подростка при сходе снега возбудили в Москве

Столичное СУ Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту схода снега с навеса над балконом на Щелковском шоссе, в результате которого погиб 15-летний подросток. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.