Жительница Новочеркасска пыталась украсть полтонны чугуна из грузового поезда

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Шахтная выявили 48-летнюю подозреваемую. Установлено, что ночью на железнодорожной станции Новочеркасск она сбрасывала чугун из полувагона грузового состава. Всего злоумышленница выгрузила более 480 килограммов металла.