Жительница Новочеркасска пыталась украсть полтонны чугуна из грузового поезда

Жительницу Новочеркасска задержали за попытку украсть почти полтонны чугуна из грузового поезда. Об этом сообщает Транспортная полиция Северо-Кавказского федерального округа.
Сотрудники линейного отдела полиции на станции Шахтная выявили 48-летнюю подозреваемую. Установлено, что ночью на железнодорожной станции Новочеркасск она сбрасывала чугун из полувагона грузового состава. Всего злоумышленница выгрузила более 480 килограммов металла.
Женщину задержали на месте преступления. Сумма ущерба составила свыше 13 тысяч рублей. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичную кражу.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.