Бизнесмена Бойко-Великого освободили от наказания за создание преступного сообщества

Предприниматель создал группировку в 2003 году. Фигурант совместно с другими участниками переоформлял земельные участки на подконтрольные организации. Затем эти территории дробились и перепродавались. В общей сложности бизнесмен успел присвоить две тысячи гектаров земли. Сумму причиненного ущерба оценили в 348 миллионов рублей.