Бизнесмена Бойко-Великого освободили от наказания за создание преступного сообщества

Московский областной суд в пятницу, 13 февраля, освободил от дальнейшего отбывания наказания бизнесмена Василия Бойко-Великого, ранее приговоренного к 15,5 года колонии по делу о создании преступного сообщества и незаконном завладении земельными участками. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что обвинительный приговор по второму уголовному делу в отношении бизнесмена оставлен в силе, однако по истечении срока давности он освобожден от наказания.

— Всех остальных фигурантов, кто получил до 15 лет колонии, освободили в зале суда, остался только Василий Вадимович, которому по первому приговору осталось отбыть четыре месяца, — передает ТАСС.

Предприниматель создал группировку в 2003 году. Фигурант совместно с другими участниками переоформлял земельные участки на подконтрольные организации. Затем эти территории дробились и перепродавались. В общей сложности бизнесмен успел присвоить две тысячи гектаров земли. Сумму причиненного ущерба оценили в 348 миллионов рублей.

Глава агрохолдинга уже имеет один срок за хищение средств банка «Кредитный экспресс». В 2023-м Бойко-Великий услышал приговор по этому делу. Тогда ему назначили наказание в виде 6,5 года колонии.