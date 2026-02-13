В Магадане из-за крысиного гнезда загорелся автомобиль

«Водитель во время движения заметил дым под капотом, остановился и приступил к тушению. Очевидцы вызвали пожарных. В считанные минуты огнеборцы были на месте. Они убедились, что возгорание ликвидировано полностью и помогли водителю отключить аккумуляторную батарею», — говорится в сообщении.