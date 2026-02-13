Ричмонд
В Магадане из-за крысиного гнезда загорелся автомобиль

В Магадане во время движения загорелся автомобиль — причиной стало гнездо крыс под капотом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Источник: Life.ru

«Водитель во время движения заметил дым под капотом, остановился и приступил к тушению. Очевидцы вызвали пожарных. В считанные минуты огнеборцы были на месте. Они убедились, что возгорание ликвидировано полностью и помогли водителю отключить аккумуляторную батарею», — говорится в сообщении.

Также огонь повредил моторный отсек, площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Дознаватели выяснили, что владелец долго не заглядывал под капот. За это время грызуны свили там гнездо из легковоспламеняющихся материалов.

Ранее Life.ru писал о страшном пожаре под Рязанью, где в огне погибла целая семья с двумя детьми. Дом выгорел полностью, а тела родителей и малышей нашли уже при разборе завалов. Следователи возбудили уголовное дело и сейчас выясняют, что стало причиной возгорания.

