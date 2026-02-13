«Смеялся и не выпускал»: В Краснодаре развязный неадекват кошмарит девушек в лифтах

По словам пострадавшей, 12 февраля незнакомец зашёл вместе с ней в лифт, где попытался схватить за руки. При этом мужчина что-то невнятно говорил и смеялся. Когда двери кабины открылись, он не пустил девушку к выходу, той пришлось буквально прорываться через него. Жильцы микрорайона рассказали, что часто видят незнакомца возле детских площадок и в сквере. Он делает вид, что прячется, за кем-то следит, а потом, выбрав жертву, следует за ней. В полиции сказали, что личность мужчины устанавливается.