«Смеялся и не выпускал»: В Краснодаре развязный неадекват кошмарит девушек в лифтах

Неизвестный пристаёт к девушкам в Краснодаре. Видео © Telegram / Шанхай Краснодар.
По словам пострадавшей, 12 февраля незнакомец зашёл вместе с ней в лифт, где попытался схватить за руки. При этом мужчина что-то невнятно говорил и смеялся. Когда двери кабины открылись, он не пустил девушку к выходу, той пришлось буквально прорываться через него. Жильцы микрорайона рассказали, что часто видят незнакомца возле детских площадок и в сквере. Он делает вид, что прячется, за кем-то следит, а потом, выбрав жертву, следует за ней. В полиции сказали, что личность мужчины устанавливается.
Ранее в Краснодаре молодой человек жестоко избил девушку после того, как она отказалась с ним знакомиться. Конфликт начался в кафе, после чего продолжился на улице. В результате нападения пострадавшая получила сотрясение мозга, шишку на лбу и лишилась части волос.
