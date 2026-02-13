Ричмонд
«Смеялся и не выпускал»: В Краснодаре развязный неадекват кошмарит девушек в лифтах

В Краснодаре неизвестный мужчина держит в страхе жительниц Музыкального микрорайона. Он слоняется по дворам, преследует женщин и девочек, а к одной начал приставать в лифте. Видео появились в местных пабликах. Как утверждается, один из инцидентов произошёл в ЖК «Светлый» на Московской, 144.

Источник: Life.ru

Неизвестный пристаёт к девушкам в Краснодаре. Видео © Telegram / Шанхай Краснодар.

По словам пострадавшей, 12 февраля незнакомец зашёл вместе с ней в лифт, где попытался схватить за руки. При этом мужчина что-то невнятно говорил и смеялся. Когда двери кабины открылись, он не пустил девушку к выходу, той пришлось буквально прорываться через него. Жильцы микрорайона рассказали, что часто видят незнакомца возле детских площадок и в сквере. Он делает вид, что прячется, за кем-то следит, а потом, выбрав жертву, следует за ней. В полиции сказали, что личность мужчины устанавливается.

Ранее в Краснодаре молодой человек жестоко избил девушку после того, как она отказалась с ним знакомиться. Конфликт начался в кафе, после чего продолжился на улице. В результате нападения пострадавшая получила сотрясение мозга, шишку на лбу и лишилась части волос.

