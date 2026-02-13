Суд освободил Бойко-Великого от наказания за создание преступного сообщества

Мособлсуд освободил Василия Бойко-Великого, главу «Русского молока», от наказания по делу о создании преступного сообщества и незаконном завладении землями в Рузском районе. Он был осужден на 15,5 лет колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Также издание уточняет, что остальные фигуранты дела, которым грозил тюремный срок, освобождены в зале суда.
«Согласно апелляционному определению Московского областного суда, в отношении Бойко-Великого оставлен в силе обвинительный приговор по второму уголовному делу, но по истечении срока давности он освобожден от наказания», — говорится в материале издания. Но при этом Бойко-Великий не покинул суд. Ему осталось отбыть наказание по первому делу в течение четырех месяцев.
В ноябре прошлого года суд Подмосковья приговорил Бойко-Великого к 15,5 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества. По версии следствия, в 2003 году он скупал земли в Рузском районе под видом инвестиций, переводя их на подконтрольные фирмы и продавая новым владельцам.
