В Киеве школы и сады объединяют из-за отсутствия отопления

В Киеве временно объединяют школы и детские сады в нескольких районах из-за проблем с отоплением. Решение приняли в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах, где ситуация самая сложная, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Источник: Life.ru

Причина — повреждение объектов критической инфраструктуры в результате вчерашней атаки. До обстрела без теплоснабжения находились 150 зданий учебных заведений, после добавилось ещё 165.

В общей сложности без отопления осталось более 30% образовательных учреждений города — это 163 детских сада и 141 школа. Учебный процесс временно организуют в зданиях, где тепло сохранилось.

Напомним, ранее ВС РФ нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики и военной инфраструктуре Украины. В Киеве, Днепре и Одессе вспыхнули пожары, в ряде районов пропало электричество. В столице были повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В Одессе повреждения получила подстанция в микрорайоне Черёмушки. В Киеве местные жители перекрыли дорогу на улице Уинстона Черчилля и бульваре Верховной рады. Причина — в домах уже вторые сутки нет света, а отопление отключено целую неделю. В квартирах температура упала до 6−8 градусов.

