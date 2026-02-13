В Киеве школы и сады объединяют из-за отсутствия отопления

Напомним, ранее ВС РФ нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики и военной инфраструктуре Украины. В Киеве, Днепре и Одессе вспыхнули пожары, в ряде районов пропало электричество. В столице были повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В Одессе повреждения получила подстанция в микрорайоне Черёмушки. В Киеве местные жители перекрыли дорогу на улице Уинстона Черчилля и бульваре Верховной рады. Причина — в домах уже вторые сутки нет света, а отопление отключено целую неделю. В квартирах температура упала до 6−8 градусов.