Суд арестовал руководителя челябинского управления Роспотребнадзора

Центральный районный суд Челябинска арестовал до 12 апреля руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова. Сотрудники регионального управления ФСБ России выявили в его действиях признаки мошенничества. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе инстанции.

По версии следствия, сотрудники управления Роспотребнадзора проводили плановые и внеплановые проверки, при этом их руководитель продвигал интересы организаций, которыми владели его родственники, а также некоторых других. В отношении него и ряда других фигурантов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным журналистов, Генеральная прокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества, денежных средств и других ценностей стоимостью более 380 миллионов рублей, которые принадлежат Анатолию Семенову и его родственникам, передает ТАСС.

В тот же день Генпрокуратура направила в Прикубанский районный суд Краснодара иск об изъятии имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы бывшей заместительницы губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и членов ее семьи. Общая стоимость недвижимости и транспортных средств, которыми они владеют, превысила 330 миллионов рублей.