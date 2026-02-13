Суд арестовал руководителя челябинского управления Роспотребнадзора

По версии следствия, сотрудники управления Роспотребнадзора проводили плановые и внеплановые проверки, при этом их руководитель продвигал интересы организаций, которыми владели его родственники, а также некоторых других. В отношении него и ряда других фигурантов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.