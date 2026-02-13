Ричмонд
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до пяти

Число пострадавших при атаке ВСУ на инфраструктурный объект в Белгороде увеличилось до пяти человек. Двух мужчин с предварительным диагнозом «баротравма» доставили в городскую больницу № 2 для обследования. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«На данный момент зафиксированы повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах. В одном из МКД есть повреждения технического этажа», — рассказал губернатор.

Осколками повреждено четыре автомобиля. Также пострадали фасад и остекление коммерческого объекта. Специалисты начали временно закрывать контур, чтобы сохранить тепло в квартирах.

Падение обломков сбитых воздушных целей повредило два частных дома и две машины в селе Стрелецкое Яковлевского округа.

Напомним, при ударе ВСУ в Белгороде погибли двое мирных жителей. Атака повредила энергетическую инфраструктуру. В городе отключили электричество, тепло и водоснабжение.

