Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до пяти

«На данный момент зафиксированы повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах. В одном из МКД есть повреждения технического этажа», — рассказал губернатор.
Осколками повреждено четыре автомобиля. Также пострадали фасад и остекление коммерческого объекта. Специалисты начали временно закрывать контур, чтобы сохранить тепло в квартирах.
Падение обломков сбитых воздушных целей повредило два частных дома и две машины в селе Стрелецкое Яковлевского округа.
Напомним, при ударе ВСУ в Белгороде погибли двое мирных жителей. Атака повредила энергетическую инфраструктуру. В городе отключили электричество, тепло и водоснабжение.
