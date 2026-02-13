Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до пяти

Число пострадавших при атаке ВСУ на инфраструктурный объект в Белгороде увеличилось до пяти человек. Двух мужчин с предварительным диагнозом «баротравма» доставили в городскую больницу № 2 для обследования. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.