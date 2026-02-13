Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до пяти

Число пострадавших в результате в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду увеличилось до пяти человек. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
— Количество пострадавших на территории одного из инфраструктурных объектов увеличилось до пяти человек, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Двоих мужчин с баротравмами доставили для обследования в городскую больницу № 2. В результате обстрела зафиксированы повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах, а также технического этажа в одном из МКД.
Осколками посечены четыре автомобиля, повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Специалисты приступили к временному закрытию теплового контура в пострадавших домах. Кроме того, в Яковлевском округе в селе Стрелецкое из-за падения обломков сбитых целей повреждены два частных дома и две машины.
Ранее Гладков сообщил, из-за атаки ВСУ два мирных жителя погибли, еще трое ранены. Также в результате обстрела произошло отключение электричества, отопления и водоснабжения.