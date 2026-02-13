Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до пяти

Осколками посечены четыре автомобиля, повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Специалисты приступили к временному закрытию теплового контура в пострадавших домах. Кроме того, в Яковлевском округе в селе Стрелецкое из-за падения обломков сбитых целей повреждены два частных дома и две машины.