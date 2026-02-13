Ричмонд
Отец Юлии Реутовой из «Дома-2», пропавшей в Таиланде, отправился ее искать

Отец участницы «Дома-2» Юлии Реутовой Сергей Анкудинов прокомментировал ее состояние.

Источник: Аргументы и факты

В СМИ 12 февраля появилась информация о девушке, которая бродит по Таиланду в неадекватном состоянии. Волонтеры и российские туристы распознали в ней Юлию Реутову.

По их свидетельствам, она не помнит своего имения и выглядит неопрятно. Турист из России Нурлан Багиров уверяет, что видел бывшую участницу «Дома-2» бродящую по улицам влохмотьях. Мужчина предложил ей свою помощь, но Юлия отказалась и быстро ушла.

«Я пока еще не в Таиланде, но прошу всем передать, что с Юлей все будет хорошо и ее найдут. Чем меньше Юле будут уделять внимания в СМИ, тем ей будет лучше. Поверьте», — сказал Анкудинов aif. ru.

Тайская активистка Светлана Шерстобоева разместила объявление о поиске Юлии, отметив, что находиться в состоянии беспамятства в Таиланде небезопасно. Сейчас Юлию ищут волонтеры. На данный момент местоположении Реутовой неизвестно. В последний раз ее видели на береговой линии Джомтьена.