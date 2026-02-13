В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что у самолета «произошло незначительное соскальзывание» за пределы рулежной дорожки. Там подтвердили, что пассажиров доставят из Казани в Москву на резервном борте. Пресс-служба аэропорта Казани ранее писала об уборке снега после снегопада.