За три часа ПВО сбила 13 украинских дронов над Россией

Наибольшее количество дронов — шесть — было сбито над территорией Брянской области. По три БПЛА ликвидированы над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Ещё один беспилотник уничтожен в небе над Курской областью.
А с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 41 — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области.
