Петербуржца арестовали за плакат с Блоком в метро

В суде нарушитель полностью признал свою вину. Он пояснил, что причиной его действий стало внутреннее эмоциональное напряжение, не вдаваясь в подробности. Мужчина пообещал в будущем контролировать свои порывы. Суд квалифицировал деяние как проведение публичного мероприятия без предварительного уведомления.