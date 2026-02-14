Ричмонд
Петербуржца арестовали за плакат с Блоком в метро

В Петербурге осудили мужчину за поэму Блока в метро.

Источник: Piter.TV

Петроградский районный суд Петербурга вынес решение о наказании местного жителя по имени Константин за несогласованную акцию в подземке. Мужчину арестовали на семь суток.

Инцидент произошел 31 января на станции метро «Крестовский остров». Фигурант разместил на стене лист бумаги формата А4 с критическими лозунгами в адрес состоятельных граждан. Текст плаката содержал строки из поэмы Александра Блока «Двенадцать» о мировом пожаре.

В суде нарушитель полностью признал свою вину. Он пояснил, что причиной его действий стало внутреннее эмоциональное напряжение, не вдаваясь в подробности. Мужчина пообещал в будущем контролировать свои порывы. Суд квалифицировал деяние как проведение публичного мероприятия без предварительного уведомления.