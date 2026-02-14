Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили 13 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, шесть дронов ликвидировали над территорией Брянской области, три беспилотника сбили над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, и один — над территорией Курской области.

13 февраля в оборонные ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 58 украинских беспилотников.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атаки ВСУ два мирных жителя погибли, еще трое ранены. Также в результате обстрела произошло отключение электричества, отопления и водоснабжения. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до пяти человек.

