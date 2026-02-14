В Новосибирске голодный парень с пистолетом ограбил киоск шаурмы

В Новосибирске 20-летний пьяный парень устроил налет на киоск ради бесплатной шаурмы. Ограбление случилось 14 июня 2025 года в киоске шаурмы на улице Бориса Богаткова.
Около 11-ти часов вечера 20-летний Данил зашел в киоск, достал похожий на пистолет предмет и направил на повара, потребовал сделать бесплатную шаурму. Сотрудник согласился, но успел нажать тревожную кнопку. Тогда пьяный налетчик запрыгнул на прилавок, схватил смартфон ценой в 35 тысяч рублей и скрылся.
Подозреваемого задержали по горячим следам, следователи возбудили уголовное дело о разбое в крупном размере. Задержанный частично признал вину, якобы он хотел просто напугать продавца пневматическим пистолетом. Похищенный телефон он разбил от злости, что ему не сделали бесплатную шаурму.
Данил приехал в Новосибирск из Кемеровской области. Ранее окончил 9 классов, не был судим, официально не работал. В декабре 2025 года Дзержинский районный суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии общего режима, осужденного взяли под стражу в зале суда. Данил с адвокатом обжаловали приговор, просили смягчить наказание:
— Новосибирский областной суд оставил решение без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, — сообщил КП-Новосибирск Иван Волчок, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.