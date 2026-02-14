Мужчина с ножом ранил сестру и 80-летнюю мать, а затем пытался убить себя

В Советском районе Владивостока полиция задержала 50-летнего мужчину, который в ходе семейного конфликта нанёс ножевые ранения своей сестре и 80-летней матери. После совершения преступления он попытался покончить с собой.
В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 58-летней жительницы дома на улице Енисейской. Женщина рассказала, что её брат в состоянии опьянения угрожает ей. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили заявительницу, её брата и их пожилую мать с колото-резаными ранами.
По предварительной версии, между родственниками вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанёс удары ножом сестре и престарелой матери. Обе женщины в тяжёлом состоянии доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.
Сам подозреваемый после совершения преступления попытался свести счёты с жизнью. Ему также была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.
На месте происшествия работал следственно-оперативная группа. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.