Мужчина с ножом ранил сестру и 80-летнюю мать, а затем пытался убить себя

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 58-летней жительницы дома на улице Енисейской. Женщина рассказала, что её брат в состоянии опьянения угрожает ей. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили заявительницу, её брата и их пожилую мать с колото-резаными ранами.