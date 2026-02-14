В Киеве на фоне включённых сирен прогремели взрывы

Взрывы произошли в Киеве, проинформировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Взрывы в столице», — написал Кличко в Telegram.
В настоящее время в Киеве звучит тревога. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в 23:39 мск.
Вечером в пятницу взрывы прогремели в Харьковской области.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы. По данным военкоров, российские «Герани» нанесли удар по воинской части украинских войск в Одессе.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл детали массированного удара по аэродрому «Школьный» в Одесской области. С этой базы Вооружённые силы Украины запускали беспилотники на Брянск и Курск.