В Киеве на фоне включённых сирен прогремели взрывы

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным украинских СМИ, они произошли в Харькове. Кроме того, Виталий Кличко заявил о взрывах в Киеве.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Киеве, проинформировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в столице», — написал Кличко в Telegram.

В настоящее время в Киеве звучит тревога. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в 23:39 мск.

Вечером в пятницу взрывы прогремели в Харьковской области.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы. По данным военкоров, российские «Герани» нанесли удар по воинской части украинских войск в Одессе.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл детали массированного удара по аэродрому «Школьный» в Одесской области. С этой базы Вооружённые силы Украины запускали беспилотники на Брянск и Курск.

