СМИ: Две школьницы в Петербурге покончили с собой после разговора с мошенниками

В мае профессор экономического факультета МГУ Борис Бояринцев покончил с собой после того, как отдал более 52 миллионов рублей телефонным мошенникам. За 2,5 месяца он продал две квартиры в Москве, затем забаррикадировался в квартире и перестал выходить на связь. Его дочь обратилась в полицию, но мужчина так и не дождался результатов расследования. «Вечерняя Москва» узнала подробности трагедии.