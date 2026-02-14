СМИ: Две школьницы в Петербурге покончили с собой после разговора с мошенниками

В Санкт-Петербурге трагически погибли две семиклассницы, которые, по предварительным данным, перед смертью общались по телефону с мошенниками. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщило издание «Фонтанка».
Как стало известно изданию, тело одной девочки нашли вечером 11 февраля на улице Лагоды. На следующий день на проспекте Буденного было обнаружено тело второй школьницы.
При изучении их мобильных телефонов правоохранители выяснили, что перед гибелью обе девочки разговаривали с неизвестными абонентами с Украины. В одном из случаев следствие вышло на осужденного мужчину из Хабаровска, чьи паспортные данные использовали злоумышленники. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, говорится в сообщении.
В мае профессор экономического факультета МГУ Борис Бояринцев покончил с собой после того, как отдал более 52 миллионов рублей телефонным мошенникам. За 2,5 месяца он продал две квартиры в Москве, затем забаррикадировался в квартире и перестал выходить на связь. Его дочь обратилась в полицию, но мужчина так и не дождался результатов расследования. «Вечерняя Москва» узнала подробности трагедии.