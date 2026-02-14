Суд присяжных оправдал мать, обвинявшуюся в убийстве трехлетнего сына

По версии следствия, в апреле 2025 года Гусева избила трехлетнего Алишера и сутки не вызывала ему скорую помощь, а после возвращения из больницы вновь применила насилие, что привело к смерти ребенка. Защита настаивала, что к гибели мальчика причастен сожитель Гусевой Шамсуло Янгиев. По словам адвоката, ключевым доказательством стали данные из телефона обвиняемой, подтвердившие, что в момент избиения женщина была в магазине. Теперь следствие проверит причастность Янгиева к преступлению.