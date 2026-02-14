Суд присяжных оправдал мать, обвинявшуюся в убийстве трехлетнего сына

В Екатеринбурге коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт Наталии Гусевой, которую обвиняли в убийстве своего трехлетнего сына с особой жестокостью. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Женщине инкриминировали убийство малолетнего, умышленное причинение вреда здоровью и неисполнение родительских обязанностей.
— Сегодня коллегия присяжных заседателей в составе восьми человек признала подсудимую невиновной по всем инкриминируемым ей преступлениям, — говорится в сообщении.
По версии следствия, в апреле 2025 года Гусева избила трехлетнего Алишера и сутки не вызывала ему скорую помощь, а после возвращения из больницы вновь применила насилие, что привело к смерти ребенка. Защита настаивала, что к гибели мальчика причастен сожитель Гусевой Шамсуло Янгиев. По словам адвоката, ключевым доказательством стали данные из телефона обвиняемой, подтвердившие, что в момент избиения женщина была в магазине. Теперь следствие проверит причастность Янгиева к преступлению.
10 февраля стало известно, что в Приморье врачи борются за жизнь 11-летней девочки из поселка Сибирцево, доставленной 4 февраля в Черниговскую центральную районную больницу с тяжелым ножевым ранением сердца. Как сообщили в краевом Минздраве, ребенок поступил в критическом состоянии, и медики начали экстренную помощь сразу после доставки. Тяжелые ранения девочка получила в результате нападения отца.