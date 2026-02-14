На Кубе загорелся нефтеперерабатывающий завод

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. До этого Соединенные Штаты также заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы — главного поставщика топлива на остров. После введенных ограничений на Кубе возник дефицит топлива, из-за которого начались перебои с электричеством, а также выросли цены на продукты и транспорт.