На Кубе загорелся склад нефтеперерабатывающего завода

В соцсетях появились видео пожара. На кадрах виден столб чёрного дыма, который поднимается из резервуара. После этого в Минэнерго Кубы заявили, что эксперты сейчас устанавливают причины возгорания. Данных о пострадавших или масштабах ущерба пока не было.