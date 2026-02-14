На Кубе загорелся склад нефтеперерабатывающего завода

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубе. Видео © X / PressTV Extra.
В соцсетях появились видео пожара. На кадрах виден столб чёрного дыма, который поднимается из резервуара. После этого в Минэнерго Кубы заявили, что эксперты сейчас устанавливают причины возгорания. Данных о пострадавших или масштабах ущерба пока не было.
Ранее Life.ru рассказывал, как российское рыболовецкое судно Arina загорелось у берегов Японии. На борту во время пожара находились 30 граждан России. Никто из экипажа не пострадал. Информации об ущербе тоже не поступало.
