На Кубе загорелся склад нефтеперерабатывающего завода

На территории нефтеперерабатывающего завода «Ньико Лопес» в Гаване вспыхнул пожар. Возгорание произошло на одном из складов с нефтепродуктами. Спасатели взяли ситуацию под контроль. Об этом сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы.

Источник: Life.ru

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубе. Видео © X / PressTV Extra.

В соцсетях появились видео пожара. На кадрах виден столб чёрного дыма, который поднимается из резервуара. После этого в Минэнерго Кубы заявили, что эксперты сейчас устанавливают причины возгорания. Данных о пострадавших или масштабах ущерба пока не было.

Ранее Life.ru рассказывал, как российское рыболовецкое судно Arina загорелось у берегов Японии. На борту во время пожара находились 30 граждан России. Никто из экипажа не пострадал. Информации об ущербе тоже не поступало.

