Отцу погибших в пожаре во Владивостоке детей предъявили обвинение

Пресс-служба МЧС России в четверг сообщила, что три ребенка — в возрасте трех, шести и девяти лет — погибли при пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке, родителей в квартире не было, пожар локализовали на площади 30 квадратных метров. Из соседних квартир спасли шесть человек, в том числе двух детей. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.