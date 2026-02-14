Семь детей пострадали при падении снега с крыш в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде следственные органы возбудили уголовные дела по факту травмирования семерых несовершеннолетних в результате схода снега и наледи с крыш многоквартирных домов. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Как следует из сообщения ведомства, первый инцидент произошел на улице Рождественской, где с крыши дома сошедшая наледь травмировала шестерых детей. Все они были доставлены в больницу. Второй случай зафиксирован на улице Дьяконова — там снежная глыба упала на местную жительницу и ребенка. С полученными травмами ребенок госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.
— По данным фактам следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.
Глава СК России поручил и.о. руководителя регионального управления представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествий.
В этот же день мужчину насмерть завалило снегом в частном домовладении в деревне Бекасово, расположенной в Новой Москве.