Семь детей пострадали при падении снега с крыш в Нижнем Новгороде

Как следует из сообщения ведомства, первый инцидент произошел на улице Рождественской, где с крыши дома сошедшая наледь травмировала шестерых детей. Все они были доставлены в больницу. Второй случай зафиксирован на улице Дьяконова — там снежная глыба упала на местную жительницу и ребенка. С полученными травмами ребенок госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.