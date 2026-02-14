Отцу троих детей, погибших при пожаре во Владивостоке, предъявлено обвинение

Трагедия произошла в четверг, 12 февраля. В квартире вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Трое детей в возрасте трёх, шести и девяти лет погибли. Родителей в этот момент дома не было. Из соседних квартир спасатели эвакуировали шесть человек, включая двоих детей.