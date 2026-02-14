Отцу троих детей, погибших при пожаре во Владивостоке, предъявлено обвинение

Трагедия произошла в четверг, 12 февраля. В квартире вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Трое детей в возрасте трёх, шести и девяти лет погибли. Родителей в этот момент дома не было. Из соседних квартир спасатели эвакуировали шесть человек, включая двоих детей.
По данным источника РИА «Новости», дети оставались без присмотра непродолжительное время. Один из родителей ушёл, не дождавшись второго, и именно в этот промежуток случилась трагедия. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах случившегося.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Рязанской области при пожаре в частном доме погибла семья с детьми 2019 года рождения. Их тела обнаружили утром 12 февраля, когда разбирали завалы на пожарище. Теперь эксперты устанавливают точную причину возгорания.
