Профессор Дворкин рассказал о секте, где пропали две девочки из Петербурга

«Конец света Власов, который называет себя “патриархом, царем” Зосимой, назначил на 2027 год. Он заявил, что времени остается мало, надо все имущество продавать, потому что главное — пережить конец света, остаться в живых и спастись. Для этого надо переезжать туда, куда он скажет, или его помощники. Адепты переселяются в заброшенные деревни, полуразрушенные избы. Кроме того, они должны активно заниматься вербовкой новых людей, вовлекать их в секту, потому что все, последние времена, кто не успел, тот опоздал», — сказал Дворкин.