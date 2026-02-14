Профессор Дворкин рассказал о секте, где пропали две девочки из Петербурга

Пропавшие еще 9 февраля в Санкт-Петербурге 18-летняя Марина и ее 11-летняя младшая сестра вышли на связь. Старшая девушка опубликовала видео, в котором заявила, что они вместе с матерью остаются в религиозной общине и домой не собираются возвращаться.
По данным близких семьи, речь идет о секте «Русская православная церковь — Царская империя». Как она появилась и чем опасна, aif.ru рассказал профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин.
«Это секта Леонида Власова, который имеет два срока по тяжким преступлениям. Во время отсидки познакомился с представителями православных сект, набрался от них лексики, терминов. И когда вышел, основал свою собственную секту», — объяснил эксперт.
Дворкин отметил, что Власов назвал себя еще и «пророком Ильей», который вторично явился на Землю.
«Конец света Власов, который называет себя “патриархом, царем” Зосимой, назначил на 2027 год. Он заявил, что времени остается мало, надо все имущество продавать, потому что главное — пережить конец света, остаться в живых и спастись. Для этого надо переезжать туда, куда он скажет, или его помощники. Адепты переселяются в заброшенные деревни, полуразрушенные избы. Кроме того, они должны активно заниматься вербовкой новых людей, вовлекать их в секту, потому что все, последние времена, кто не успел, тот опоздал», — сказал Дворкин.
Сектовед уточнил, что Власов проповедовал очень жестко, агрессивно. Сейчас он находится под следствием по обвинению в экстремизме.
«Я думаю, что суду не составит особого труда доказать там наличие экстремизма. В секте все крайне агрессивно, крайне человеконенавистнически по отношению к отдельным людям и к целым группам лиц, объединенных по национальному, социальному, религиозному и по прочим признакам. И хотя сам Власов под следствием, секта продолжает активно действовать, потому что среднее звено руководителей на свободе. Они людей накручивают, продолжаются очень агрессивные проповеди, в том числе, в социальных сетях», — добавил Дворкин.
По данным из открытых источников, Леонид Власов родился в 1982 году в казахстанском городе Каратау. За дебоши и драки получил срок в колонии для малолетних преступников, позднее прибавился срок за педофилию. В 2018 году Власов основал небольшую общину в тульском поселке Луна, призывал сторонников готовиться к «концу света» и уничтожать паспорта. Его «адептов» заметили в Мордовии, Новосибирской области, Кургане и в Рязанской области. В феврале 2024 года Власова и нескольких его помощников задержали в Ульяновской области.