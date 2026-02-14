Ричмонд
В Хабаровском крае в пожаре погибли мать и четверо ее детей

В поселке Кукан в Хабаровском крае в ночь на 14 февраля при пожаре в частном жилом доме погибли женщина и четверо ее детей, трое из которых несовершеннолетние. Об этом сообщает прокуратура региона.

На место происшествия выехал прокурор края Алексей Емельянов. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование поставлено на контроль прокуратуры.