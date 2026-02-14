Ричмонд
Собаку привязали к машине в Алматы: где сейчас животное

После инцидента в Алматы появились подробности о пострадавшей собаке, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Видео инцидента попало в социальные сети. В ситуацию вмешалась местная жительница, которая догнала машину и вызвала сотрудников полиции. Сейчас стражи порядка ведут расследование, передает Astana.TV.

Как выяснили журналисты телеканала, собака сейчас находится в приюте под наблюдением специалистов. Они рассказали, что настоящий хозяин в момент происшествия находился в больнице и оставил животное бывшей супруге. О случившемся мужчина узнал из социальных сетей. К счастью, сам питомец сильно не пострадал.

«Состояние стабильное, однако к себе не подпускает. На лапах имеются повреждения», — рассказала руководитель приюта Юлия Остертаг.

Со слов руководителя приюта, 14 февраля вместе с хозяином она планирует повезти собаку на УЗИ.