Агрессивная реклама: многодетную россиянку избили за отказ опубликовать пост в соцсетях

В ноябре 2024 года под Новосибирском в дачном поселке Кудряши произошло ЧП. Многодетную маму Елену Радаеву избили за отказ опубликовать рекламу в соцсети. Наконец жертва и ее муж добились возбуждения уголовного дела. Об этом подробно пишет «КП-Новосибирск».
Елена Радаева ведет группу поселка Кудряши. В ноябре 2024 года к ней за рекламой обратилась незнакомая женщина. Однако многодетная мама отказала неопытному водителю в продвижении своих услуг такси. Она сослалась на маленький стаж и побоялась за безопасность потенциальных заказчиков. Позже Елене Радаевой стали поступать угрозы. Ее муж встретился с супругом навязывавшей свои услуги женщины. Разговор закончился дракой. Однако на муже история не закончилась. Многодетная мама тоже попала под удар.
«У меня был сломан нос, вырваны волосы, синяки, ссадины», — рассказала Елена Радаева.
Пострадавшим удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
