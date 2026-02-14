Агрессивная реклама: многодетную россиянку избили за отказ опубликовать пост в соцсетях

Елена Радаева ведет группу поселка Кудряши. В ноябре 2024 года к ней за рекламой обратилась незнакомая женщина. Однако многодетная мама отказала неопытному водителю в продвижении своих услуг такси. Она сослалась на маленький стаж и побоялась за безопасность потенциальных заказчиков. Позже Елене Радаевой стали поступать угрозы. Ее муж встретился с супругом навязывавшей свои услуги женщины. Разговор закончился дракой. Однако на муже история не закончилась. Многодетная мама тоже попала под удар.