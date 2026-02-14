Мать и четверо детей погибли в пожаре под Хабаровском

«При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружены тела женщины и четырёх детей, трое из которых малолетние», — сообщили в краевом МЧС.
Когда прибыли пожарные, пламя полностью охватило деревянный дом и хозяйственные постройки. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. С огнём боролись восемь человек и две единицы техники. Пожар потушили только через шесть часов.
Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Эксперты сейчас устанавливают причины возгорания.
Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет предъявил обвинение отцу троих детей, погибших в пожаре многоэтажки во Владивостоке. Детям было три, шесть и девять лет. В момент трагедии родителей дома не оказалось.
