Мать и четверо детей погибли в пожаре под Хабаровском

Женщина и четверо детей погибли в пожаре, возникшем в деревянном доме в посёлке Кукан Хабаровского района 14 февраля. Трагедия произошла около трёх часов утра по местному времени.

«При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружены тела женщины и четырёх детей, трое из которых малолетние», — сообщили в краевом МЧС.

Когда прибыли пожарные, пламя полностью охватило деревянный дом и хозяйственные постройки. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. С огнём боролись восемь человек и две единицы техники. Пожар потушили только через шесть часов.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Эксперты сейчас устанавливают причины возгорания.

Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет предъявил обвинение отцу троих детей, погибших в пожаре многоэтажки во Владивостоке. Детям было три, шесть и девять лет. В момент трагедии родителей дома не оказалось.

