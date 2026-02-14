Ричмонд
СК предъявил обвинение отцу троих детей, погибших при пожаре во Владивостоке

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей при пожаре во Владивостоке. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 12 февраля в квартире многоквартирного дома на улице Толстого. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех мальчиков четырех, шести и девяти лет. По данным следствия, дети находились в квартире без присмотра взрослых. Причиной смерти детей стало отравление угарным газом и воздействие высоких температур.

— Их отцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — говорится в сообщении.

Глава СК поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах, способствовавших трагедии.

