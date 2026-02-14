СК предъявил обвинение отцу троих детей, погибших при пожаре во Владивостоке

10 февраля Следственный комитет организовал проверку по факту возгорания, которое произошло в жилом доме на Пресненском Валу в центре Москвы. Пожар начался вечером во вторник, 10 февраля. Загорелся дом № 5 на Пресненском Валу. Возгоранию оперативно присвоили повышенный ранг сложности. Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как пожарные спасают людей из горящего дома. Известно, что в результате происшествия пострадали трое детей и пожарный. В общей сложности, по текущей официальной информации, пострадали восемь человек.