В Москве задержали экс-директора по закупкам «Калашникова» Гращенкову: ее доставили в СИЗО

Арестована экс-директор концерна «Калашников», речь идет о Ксении Гращенковой.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители рассматривают дело бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой. Ее подозревают в хищениях при выполнении гособоронзаказа. Суд в Москве арестовал Ксению Гращенкову, сообщает ТАСС.

Как рассказали правоохранители, экс-директор концерна может быть фигурантом дела о многомиллионном мошенничестве. Сейчас она находится в СИЗО.

«Задержана экс-директор по закупкам и логистике АО “Концерн “Калашников” Ксения Гращенкова. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. “а”, “б” ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия)” — говорится в материале.

Полиция также задержала заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Он арестован по обвинению во взятке в особо крупном размере.