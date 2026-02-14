В Москве задержали экс-директора по закупкам «Калашникова» Гращенкову: ее доставили в СИЗО

Правоохранители рассматривают дело бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой. Ее подозревают в хищениях при выполнении гособоронзаказа. Суд в Москве арестовал Ксению Гращенкову, сообщает ТАСС.
Как рассказали правоохранители, экс-директор концерна может быть фигурантом дела о многомиллионном мошенничестве. Сейчас она находится в СИЗО.
«Задержана экс-директор по закупкам и логистике АО “Концерн “Калашников” Ксения Гращенкова. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. “а”, “б” ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия)” — говорится в материале.
Полиция также задержала заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Он арестован по обвинению во взятке в особо крупном размере.